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Mercedes pilotları şampiyonluk için Abu Dabi’de piste çıkıyor

Formula 1’de 2016 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix’i heyecanı bugün başladı.


25 Kasım 2016 11:43

Mercedes AMG Petronas’ın Alman pilotu Rosberg, Yas Marina Pisti’nde podyuma çıkması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. 2011 ve 2014 yıllarında bu pistte kazanan Hamilton ise mutlu son için, yarışı kazanmasının yanı sıra takım arkadaşının ilk 3 dışında kalmasını bekleyecek.
Toplamda 55 turdan oluşan 305.355 km’lik yarış, Mercedes AMG Petronas’ın iki pilotu Nico Rosberg ile Lewis Hamilton’un şampiyonluk mücadelesine sahne olacak. Geçen sene Yas Marina Pisti’nde duble yapan Mercedes AMG Petronas’ın Alman pilotu Rosberg, pazar günü podyuma çıkması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. 2011 ve 2014 yıllarında bu pistte kazanan Hamilton ise mutlu son için, yarışı kazanmasının yanı sıra takım arkadaşının ilk 3 dışında kalmasını bekleyecek.
Brezilya’daki yarış sonrasında Rosberg, 367 puanla sürücüler sırlamasında birinciliği elinde tutuyor. Hamilton ise 355 puanla ikinci sırada. Markalar şampiyonu daha önce ilan eden Mercedes AMG Petronas’ın ise 722 puanı var.
 

Etiketler: Abu Dabi Grand Prix, Formula 1


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