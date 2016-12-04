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Merdiven altı 'liposuction'a dikkat

Hanımların yaz aylarına kilolarından kurtulmuş olarak girmek için şimdiden hazırlığa başladığını belirten uzmanlar, merdiven altı yapılan işlemlere dikkat çekti.

Merdiven altı liposuctiona dikkat

04 Aralık 2016 10:02
Merdiven altı 'liposuction'a dikkat - Tıkla İzle

Vatandaşların kilolarından kurtulmak için uzmanlara müracaat etmelerini isteyen Prof. Dr. Mesut Özcan, “Lazer lipoliz, lazerle yağların eritilmesi işlemine verilen addır. Küçük bir delikten yağ dokusu içerisine gönderilen kanülün ucundaki lazer sistemi yağ hücrelerin zarlarına ve damarlara hassastır. Lazer lipolizde kanülün ileri geri hareketiyle ortamdaki yağlar eriyik hale getirilir” şeklinde konuştu.
Lazer 'liposuction' tabirinin lazer 'lipoliz' ile 'liposuction'ın birlikte harmanlanmasına verilen ad olduğunu ifade eden Özcan, “Lazer lipoliz ile eritilen yağlar, daha sonra aynı delikten yağ dokusu içerisine gönderilen liposuction kanülü ile dışarıya alınırlar. Liposuction gerçekleştirilmediğinde lazer lipoliz ile eriyik hale gelen yağları zaman içerisinde vücut kendisi uzaklaştırmaya çalışacaktır. İşte bu süreyi beklememek için liposuctionla kombine edilmesi tercihe şayandır. Tabii ki bunların hepsi bir ameliyattır. Bu operasyonların gerçekleşmesi için ameliyathane ortamı gerekmektedir” dedi.
Ameliyathane şartlarından çok uzak bazı ortamlarda da buna benzer işlemlerin gerçekleştirildiğini duyduklarını belirten Özcan, “Olumsuz şartlarda bu işlemler yapılamaz. Hastaların bu konuda araştırma yapmadan bu ve buna benzer işlemlere kalkışmaması gerekiyor. Ameliyathaneler bilindiği gibi, steril ortamlardır. Aydınlatmasından havalandırmasına, malzemelerinden içeriye gelen kişilere kadar steril olan ameliyathane ortamına, sokak veya ev kıyafetiyle girilmez. Enfeksiyon riski açısından sterilizasyon kuralları çok önemlidir. Çünkü söz konusu olan insan hayatıdır” diye konuştu. 


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