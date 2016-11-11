Alınan bilgiye göre, Duatepe Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı üzerindeki Yaşar Demirci Apartmanı 2. katında bulunan yeğeni N.G. (21) ile birlikte kalan Mustafa Çopur (55), sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra saat 13.30 sıralarında çevredeki esnaf tarafından apartmana girerken görüldü. Akşam saat 18.00 sıralarında evden çıkan yeğeni N.G., tam merdiven dairesinden aşağı inerken, merdiven boşluğu zemininde dayısının cep telefonunun çaldığını fark etti. Bir anda şoka giren genç kız durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, merdiven boşluğundan kafa üstü yere çakılan Mustafa Çopur’un hayatını kaybettiğini belirlediler.

Şahsın merdiven dairesinde bulunduğu esnada dengesini kaybedip, korkulukları da aşarak yere çakıldığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Ersoy Yalçın

