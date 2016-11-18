Bu soru kulağa tuhaf geliyor ancak bu iki adam sığ sularda köpekbalığı yakalamak için bu yolu seçmiş. Merdivenleri suya yerleştiren iki arkadaş oltayı sallayıp beklemeye başladı. Bir süre sonra oltaya köpekbalığı takıldı. Büyük heyecan yaşayan arkadaşlar oltayı çektikçe hedeflerine ulaştıklarını anladı. Vahşi havanı kendilerine doğru çeken arkadaşlardan biri, elindeki makasla çengeli keserek köpek balığını serbest bıraktı. Başarmanın gururunu yaşayan arkadaşların balık gözüyle yaptıkları çekim ise sosyal medyada gündem oldu.