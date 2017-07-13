Diğer
Kategoriler

Merdivende intihar girişimi

Eskişehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki merdiven boşluğuna çıkan vatandaş intihar girişiminde bulundu.

Merdivende intihar girişimi

13 Temmuz 2017 14:09

Edinilen bilgilere göre olay, Arifiye mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan Esnaf Sarayında gerçekleşti. Esnaf Sarayının beşinci katına çıkan vatandaş, merdiven boşluğundan kendini aşağı atmak istedi. Durumu gören esnaf ve vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi. Uzun süre merdiven boşluğunda duran şahıs, vatandaşların meraklı bakışları arasında en üst kattaki korkuluklarda tutunarak atlayacağını söyledi.
Borçlarının olduğu ve bu yüzden kendini aşağı atarak intihar etmek istediği öğrenilen vatandaş, polis ekiplerinin çabasıyla engellendi. Eyleminden vazgeçen vatandaş, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. 

Burak Tekin - Kadir Arslan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!