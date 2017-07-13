Merdivende intihar girişimi

Edinilen bilgilere göre olay, Arifiye mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan Esnaf Sarayında gerçekleşti. Esnaf Sarayının beşinci katına çıkan vatandaş, merdiven boşluğundan kendini aşağı atmak istedi. Durumu gören esnaf ve vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi. Uzun süre merdiven boşluğunda duran şahıs, vatandaşların meraklı bakışları arasında en üst kattaki korkuluklarda tutunarak atlayacağını söyledi.

Borçlarının olduğu ve bu yüzden kendini aşağı atarak intihar etmek istediği öğrenilen vatandaş, polis ekiplerinin çabasıyla engellendi. Eyleminden vazgeçen vatandaş, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Burak Tekin - Kadir Arslan