Merdivenlerden düşen çocuk ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Umame Alnum (8), ailesiyle birlikte akşam saatlerinde oturdukları apartmanın merdivenlerinden yürüyerek üçüncü katta çıktı. Çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle üçüncü katta dengesini kaybederek merdivenlerden ikinci katta kadar yuvarlandı. Kafasını sert zemine çarpan küçük kız, ihbar üzerine olay yerine giden ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı çocuğunu durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Basmacı