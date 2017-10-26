Merdivenlerden düşerek yaralanan DJ'in hayat mücadelesi sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Pazar günü sabaha karşı Kumbahçe Mahallesi’ndeki evinde merdivenleri çıkarken düşüp başını çarpan DJ Hasan Köseoğlu ağır yaralandı. Annesi tarafından merdivenlerde hareketsiz halde bulunan Köseoğlu, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Köseoğlu ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Köseoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu ve Cuma gününe kadar uyutulacağı öğrenildi.

Köseoğlu ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in Bodrum’da işlettiği mekanında da zaman zaman DJ’lik yapıyordu.