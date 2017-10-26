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Merdivenlerden düşerek yaralanan DJ'in hayat mücadelesi sürüyor

Akademisyen ve siyasetçi Baskın Oran'ın üvey oğlu müzisyen ve DJ Hasan Köseoğlu, Bodrum'daki evinin merdivenlerinden düşerek yaralandı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen ünlü DJ'in yoğun bakımdaki mücadelesi sürüyor.

Merdivenlerden düşerek yaralanan DJin hayat mücadelesi sürüyor

26 Ekim 2017 13:54

Edinilen bilgiye göre, Pazar günü sabaha karşı Kumbahçe Mahallesi’ndeki evinde merdivenleri çıkarken düşüp başını çarpan DJ Hasan Köseoğlu ağır yaralandı. Annesi tarafından merdivenlerde hareketsiz halde bulunan Köseoğlu, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Köseoğlu ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Köseoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu ve Cuma gününe kadar uyutulacağı öğrenildi.

Köseoğlu ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in Bodrum’da işlettiği mekanında da zaman zaman DJ’lik yapıyordu. 

Etiketler: merdiven, muğla

 

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