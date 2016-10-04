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Meriç Nehri sınırı böyle korunuyor!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Edirne’de Meriç Nehri kıyısı boyunca gerçekleştirdiği endüstriyel melez kavak dikimlerine hızla devam ediyor.

Meriç Nehri sınırı böyle korunuyor!

04 Ekim 2016 16:36

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, nehir kıyısı boyunca atıl durumda bulunan 7 bin 330 dekarlık alanın 6 bin 662 dekarını 4 yılda ağaçlandırdıklarını belirterek, "Bu ağaçlar ile sınırımız da korunuyor. Ağaçlar sınırdan yasa dışı olarak geçmek isteyenlere karşı perde vazifesi görerek, sınır muhafızlığı yapıyor" dedi.

"12-15 YIL İÇERİSİNDE AĞAÇLARIN EKONOMİK OLARAK GERİ DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Prof. Dr. Veysel Eroğlu ağaç seçiminin önemine değinerek, "Endüstriyel melez kavak ürünleri piyasada yoğun talep görüyor. Endüstriyel oldukları için de 12-15 yıl içerisinde ömürlerini tamamlayacaklar. Böylece ağaçların ekonomik olarak geri dönüşümü gerçekleştirilecek ve milli gelire önemli bir katkı sağlanacak. Aynı zamanda bu ağaçlar ile mevcut orman varlığımızı da muhafaza edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

4 YILDA TOPLAM 183 BİN 500 ADET MELEZ KAVAK DİKİLDİ

OGM tarafından 2012 yılında başlatılan Meriç Nehri Melez Kavak Ağaçlandırma Projesi kapsamında 4 yılda toplam 183 bin 500 adet melez kavak toprakla buluşturuldu. 2017 yılı içerisinde 710 dekarlık sahaya 19 bin 250 adet daha melez kavağın dikilerek, projenin tamamlanması hedefleniyor.

Koray Ustabaşı
 


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