Merinos Halı yaptığı yazılı açıklamada, '' Firmamız Merinos Halı ile GASKİ yetkilileri arasında herhangi bir toplantı yapılmamış herhangi bir ortak açıklama yapılmamıştır. Sosyal medya üzerinden yapılan bu tür haberler Maksatlı ve Bilinçsizce halkımızı tedirgin etmeye yöneliktir.

Kurumumuz bu tür bilgileri ve duyuruları resmi kanallardan almakta ve sadece buna itibar etmektedir.

Kamuoyumuzun sosyal medyadaki haberlere değil Büyükşehir Belediyemizin ve GASKİ Genel Müdürlüğümüzün yapacağı açıklamalara itibar etmesi doğru olacaktır.

Ülke olarak birlik, beraberlik ve huzura en çok gereksinim duyduğumuz bu günlerde maksatlı ve bilinçsizce yapılan bu tür haberlere itibar edilmemesini, kurumumuzun da bu konularda sadece ve sadece resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar ettiğini kamuoyumuza duyurur saygılar sunarız''denildi