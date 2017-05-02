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Merkel, 2 yıl sonra Rusya’da

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2 yıl sonra ilk kez geldiği Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor.

Merkel, 2 yıl sonra Rusyada

02 Mayıs 2017 16:06

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Soçi'de görüşmesi başladı. Rus liderin Soçi’deki konutunda gerçekleştirilen görüşmede terörle mücadele, Orta Doğu’daki durum ve Minsk Anlaşmalarının uygulanması gibi önemli uluslararası konular ele alınıyor. Putin, görüşmenin başlarında gerçekleştirdiği konuşmasında Merkel’e Soçi’ye geldiği için teşekkür ederek, Ukrayna ve Suriye’nin yanı sıra ikili ilişkilerin en önemli problemleri konuşacaklarını dile getirdi.

Merkel ise, Vladimir Putin ile Libya'daki durumun yanı sıra Rusya-Almanya ilişkilerini görüşeceklerini dile getirdi.

Rusya tarafından görüşmelere Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Devlet Başkanı Yardımcıları Yuri Ushakov ve Vladislav Surkov katılıyor. Dış Politika ve Güvenlik Politikası Danışmanı Christoph Hoysgen, Mali ve Ekonomik Politikası Danışmanı Lars-Hendrik Roller ve Avrupa Politikası Danışmanı Uwe Korzepius da görüşmelere katılmak üzere Merkel'le Soçi’ye geldi.

Merkel, son olarak iki yıl önce 10 Mayıs 2015'te Rusya'ya gelmiş, görüşmede Rusya’nın AB ile ilişkileri ve Ukrayna krizi ele alınmıştı. 

Tatiyana Şuvalova

Etiketler: merkel, rusya


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