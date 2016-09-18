Doğduğu eyalet Mecklenburg-Vorpommern'de oy kaybına uğradığı için büyük eleştirilere maruz kalan Angela Merkel, Berlin eyalet seçimlerinde de hezimete uğradı. Merkel'in partisi CDU, Berlin'deki 2011 seçimlerinde yüzde 23,3 olan oy oranını koruyamayarak yüzde 18'e geriledi. Böylelikle CDU, Berlin eyalet seçimlerinin en kötü sonucunu almış oldu.

15 yıldır Berlin eyaletini yöneten Sosyal Demokrat Parti (SPD), yüzde 5 oy kaybetmesine rağmen aldığı yüzde 23 oyla seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Yeşiller Partisi ise yüzde 1,5 oranında oy kaybederek yüzde 16,5'e geriledi. Sol Parti ise 2011 seçimlerindeki yüzde 11,7'lik oy oranını yüzde 16.5'e yükseltmeyi başardı.

Almanya İçin Alternatif Partisi ise Berlin'de de meclise girmeyi başardı. İlk kez Berlin eyalet seçimlerine katılan AFD, seçimlerden yüzde 11.5 oranında oy alarak eyalet meclisine girmeyi başardı. Korsanlar olarak bilinen ve tepki oyları ile meclise giren Piraten Partisi ise 8,9 oranındaki oylarını koruyamayarak yüzde 2'lere geriledi. Liberaller de 6,5 oranınında oy alarak meclise giren partiler arasında yer aldı.

Alınan oy oranlarına göre 149 sandalyelik Berlin eyalet meclisinde SPD 37, CDU 29, Yeşiller 27, Sol Parti 27, AFD 19 ve FDP 10 vekille temsil edilecek. 2 milyon 480 bin kişinin oy kullanma hakkı bulunun eyalet seçimlerine katılımda bir önceki seçime nazaran artış kaydedildi. Sandığa giden Berlinliler'in oranı ise yüzde 66 oldu. Katılımdaki artışın en önemli sebebinin yabancı ve İslam karşıtı söylemleri bulunan ırkçı AFD'nin diğer eyaletlerde meclise girmesinin oluşturduğu endişenin neden olduğu açıklandı. 2011 yılındaki eyalet seçimlerine katılım ise yüzde 62'ydi.

Mehmet Koca