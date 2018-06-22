Merkel, Beyrut’ta Suriyeli çocuklarla

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile göç ve mülteciler hakkında görüşmelere başladı. Merkel, temasları kapsamında sabah Lübnanlı çocuklara, öğle saatlerinden itibaren de 600 Suriyeli çocuğa eğitim veren Beyrut'ta bir okulu ziyaret etti. Çocuklarla sohbet eden ve oyun oynayan Merkel, basketbol topunu eline alarak çocukların oyununa eşlik etti. Suriyeli çocukların gösterilerini de izleyen Almanya Şansölyesi çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Merkel, Hariri ile gerçekleştireceği basın toplantısının ardından ziyaretini sonlandıracak.

Alman hükümeti, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri destekleyerek göçmenlerin Almanya'ya girişini azaltabileceğini umuyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile birlikte mültecilere yönelik bir iç anlaşmazlıkla mücadele ediyor.

Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan’da, en çok Suriye'deki iç savaştan kaçan insanları karşılıyor.