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Merkel ’İslamist terör’ deyince Erdoğan’dan tepki gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın açıklamasında “İslamist terör” ifadesini kullanan Almanya Başbakanı Angela Merkel’i uyardı ve bu ifadeye tepki gösterdi.

Merkel İslamist terör deyince Erdoğandan tepki gördü
Merkel ’İslamist terör’ deyince Erdoğan’dan tepki gördü - Web TV

02 Şubat 2017 16:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye günü birlik ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel’i kabul etti. 2.5 saati aşan görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarının karşısına geçti. Merkel, konuşması sırasında “İslamist terör” ifadesini kullanınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan itiraz ve uyarı geldi. Erdoğan, “-İslamist terör- ifadesi, biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam ile terör bir araya gelemez. İslam’ın kelime anlamı barıştır. Dolayısıyla kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek bu, o dinin mensuplarını üzer. . Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. İslam’la terör bir araya gelemez. İslam’ın kelime anlamı barıştır. Kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek, bu o dinin mensuplarını üzer. DEAŞ terör örgütünden dolayı İslamist terörü kullanırsak bu üzücü olur. Bunu lütfen kullanmayalım. Sessiz kalırsak bunun kabulü olur. Ben Müslüman bir Cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem” dedi.

ALMANYA’YA ’FETÖ VE PKK’ TEPKİSİ

Angela Merkel, Türk gazetecinin terör örgütleri FETÖ ve PKK mensuplarına Almanya’nın kol kanat germesiyle ilgili sorusunu ‘kanıt lazım’ diyerek geçiştirirken, Erdoğan’ın bu konudaki tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanı, “PKK neyse, PYD neyse, YPG neyse Fetullahçı Terör Örgütü odur. Benim ülkemde devlete darbe yapacak ve bu darbe yapan eğer kalkıp Almanya’ya kaçıyorsa, Almanya’da barınıyorsa bunlara karşı Alman yönetiminin de, haklısınız Adalet Bakanları birbirleriyle ilişki kurmak suretiyle belge, bilgi bunlar gönderilebilir ama biz Amerika’ya da 85 koli belge, bilgi gönderdik, hala yargıdan çıkacak kararlar bekleniyor. Biz aynı zamanda NATO’da beraberiz, iki dost, müttefik ülkeyiz” diye konuştu. Bu konularda çok daha seri kararlar almak gerektiğini ifade eden Erdoğan, “’Geciken adalet, adalet değildir’ anlayışını biz ters yüz edip bir an önce neticeye varırsak isabetli olur diye düşünüyorum” diye de ekledi.

Etiketler: angela merkel, recep tayyip erdoğan


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