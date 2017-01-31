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Merkel İsveç'te

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsveçli mevkidaşı Stefan Löfven ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Terörizmle mücadele etmek yerine halkın inancına karşı çıkmak gerekmiyor” dedi.

Merkel İsveçte

31 Ocak 2017 18:13

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gerçekleştirdiği İsveç ziyareti kapsamında İsveçli mevkidaşı Stefan Löfven ile bir araya geldi. Görüşmede, son günlerde tepki toplayan ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı kararlar, İngiltere’nin AB’den ayrılması, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gelen mülteci sorunları, gelecekte AB'de ne gibi çalışmalar yapılması konuları ele alındı. Merkel ve Löfven görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Merkel, Türkiye ve AB arasında varılan mülteci anlaşmasının aynısının Libya, Cezayir, Tunus ile de yapılması gerektiğini ifade etti. Merkel, Trump’ın göçmen yasağına ilişkin düşüncesinin sorulması üzerine, “Terörizmle mücadele etmek yerine halkın inancına karşı çıkmak gerekmiyor” dedi.

Löfven ise, “Kanada'nın Quebec eyaletinde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Duygularımız, acılarımız kurbanların aileleriyle birlikte” ifadesini kullandı.
Merkel’in İsveç Kralı Carl 16. Gustaf’a bir nezaket ziyaretinde bulunması da bekleniyor. 

Metin Altınışık 

Etiketler: Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsveçli Stefan Löfven


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