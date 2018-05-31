Merkel: 'İtalya yeni hükümeti ile yapıcı bir şekilde çalışacağız'

Portekiz'in başkenti Lizbon'da resmi ziyaretlerde bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Portekiz meslektaşı Antonio Costa ile ortak basın toplantısında konuştu. Merkel Almanya'nın, İtalya'da yeni kurulacak hükümetle yapıcı bir şekilde çalışacağını belirtti. Merkel, “İtalya’da hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Yeni kurulacak hükümetle açık fikirli, yapıcı bir şekilde çalışmak istiyorum” dedi.

ABD’nin Avrupa’dan ithal ettiği çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirilmesine yönelik açıklama yapan Merkel, “ABD, gümrük vergisi ödemesi halinde Avrupa Birliği bu karara kararlı bir şekilde yanıt verecektir” ifadesini kullandı.