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Merkel İtalya'nın borçlarını silmek istemiyor

İtalya'nın içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmak için borçlarının silinmesi talebine Almanya'dan 'hayır' cevabı geldi.

Merkel İtalyanın borçlarını silmek istemiyor

03 Haziran 2018 15:32

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine açıklamada bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya'nın borçlarının silinmesinin söz konusu olamayacağını söyledi. İtalya ile dayanışma içinde olacaklarını belirten Merkel, "AB asla borç birliği değildir" dedi.

Yeni İtalyan hükümetini oluşturan aşırı sağcı 5 Yıldız Hareketi ve sağcı aşırılı Lega'nın oluşturduğu koalisyon hükümetinin "İtalya, Almanya ve Fransa'nın kölesi değildir. Euro ve AB üyeliğini sorgularız" şeklindeki açıklamalarına ilişkin de Merkel, "İtalya'da kurulan yeni hükümetle ön koşulsuz birlikte çalışmaya hazırım. Hükümet Başkanı Guiseppe Conte'yi tebrik ettim ve Berlin'e davet ettim. İtalya, içinde bulunduğu ekonomik krizi aşabilmesi için köklü reformları yerine getirmelidir" dedi.  

Mehmet Koca
 

 

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