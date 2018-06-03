Merkel İtalya'nın borçlarını silmek istemiyor

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine açıklamada bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya'nın borçlarının silinmesinin söz konusu olamayacağını söyledi. İtalya ile dayanışma içinde olacaklarını belirten Merkel, "AB asla borç birliği değildir" dedi.

Yeni İtalyan hükümetini oluşturan aşırı sağcı 5 Yıldız Hareketi ve sağcı aşırılı Lega'nın oluşturduğu koalisyon hükümetinin "İtalya, Almanya ve Fransa'nın kölesi değildir. Euro ve AB üyeliğini sorgularız" şeklindeki açıklamalarına ilişkin de Merkel, "İtalya'da kurulan yeni hükümetle ön koşulsuz birlikte çalışmaya hazırım. Hükümet Başkanı Guiseppe Conte'yi tebrik ettim ve Berlin'e davet ettim. İtalya, içinde bulunduğu ekonomik krizi aşabilmesi için köklü reformları yerine getirmelidir" dedi.

Mehmet Koca

