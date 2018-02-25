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Merkel koalisyon hükümetinde yer alacak isimleri açıkladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nde (CDU) koalisyon hükümetinde yer alacak isimleri açıkladı.

Merkel koalisyon hükümetinde yer alacak isimleri açıkladı

25 Şubat 2018 21:40

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin koalisyon hükümetinde yer alacak isimlerini açıkladı.

Buna göre yeni kabinede Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Sağlık Bakanı Jens Spahn, Tarım Bakanı Julia Klöckner, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Eğitim Bakanı Anja Karliczek, Başbakan Yardımcısı Helge Braun ve Devlet ve Uyum Bakanı Annette Widmann-Mauz görev alacak.

Buna göre kabinede en genç isim ise Sağlık Bakanı Jens Spahn oldu. Yeni koalisyon hükümetinin kaderini ise Sosyal Demokratik Parti (SPD) üyeleri belirleyecek. Üyeler 2 Mart'a kadar koalisyon sözleşmesini oylayabilecek.

Mustafa Tığlı
 

Etiketler: almanya, koalisyon, merkel

 

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