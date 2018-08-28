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Merkel: Korkunç bir olay

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Chemnitz’de düzenlenen festival sonrasında çıkan olaylarda 1 kişinin öldürülmesini ve ardından düzenlenen protestoları kınadı.

Merkel: Korkunç bir olay

28 Ağustos 2018 16:43

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Chemnitz kentinde gerçekleştirilen festival sonrası çıkan olayları ve bir kişinin öldürülmesini “Korkunç bir olay” olarak nitelendirdi. Ardından dün yaşanan şiddetli protestoların kabul edilemez olduğunu açıklayan Merkel, “Almanya’da sokaklarda nefrete yer yok” ifadelerini kullandı. “Gördüklerimizin hukuk devletinde yeri yok” diyen Merkel, olayları kınadığını açıkladı.

Almanya’nın Chemnitz kentinde 35 yaşındaki bir Almanın Cumartesi gecesi düzenlenen bir festival sonrasında öldürülmesinin ardından kentte yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti. Yaşanan protesto gösterilerine şiddet eğilimli aşırı sağcıların da karıştığı iddia edildi. Olayın çıkış nedeni henüz bilinmezken 35 yaşındaki Almanın farklı milliyetlere mensup kişilerle tartıştığı ardından olayın ölümle sonuçlandığı aktarıldı. Polisin olaya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.  

 

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