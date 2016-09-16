Almanya Başbakanı Angela Merkel, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da gerçekleştirilen AB toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Güvenlik, savunma işbirliği ve ekonominin geliştirildiğinin gözler önüne serilmesi gerektiğini ifade etti. “Avrupa için çözüm bulmamız gerekiyor ve kritik bir durumdayız” diyen Merkel, açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Avrupa'nın tüm sorunlarını tek bir zirvede çözemezsiniz. Güvenlik, terörle mücadele ve savunma alanlarında daha iyi işler başaracağımızı göstermemiz gerekiyor.”