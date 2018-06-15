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Merkel rekabet kurumlarını ABD’ye karşı harekete çağırdı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD kaynaklı ticaret internet sitelerinin tekel haline gelmesine karşı Almanya ve Avrupa’daki sosyal market ekonomisini korumaları gerektiğini açıkladı.

Merkel rekabet kurumlarını ABDye karşı harekete çağırdı

15 Haziran 2018 15:15

Almanya’nın “sosyal market” ekonomi sisteminin 70’inci yılını kutlamasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığında konuşma gerçekleştirdi. ABD kaynaklı e-ticaret platformlarının büyük bir problem olduğuna değinen Angela Merkel ABD kaynaklı platformların kendi rekabet sistemlerine ve Avrupa Birliği’ne meydan okuduğunu söyledi.

Kendi rekabet kurumlarının, ABD kaynaklı e-ticaret platformlarına uyum sağlama tartışmalarına sebep olduğunu söyleyen Merkel, bu tartışmaların kendi ekonomik sistemlerinde bozulmaya sebep olacağına işaret etti.
Merkel, ABD’nin yükümlülüğe soktuğu ve Avrupa’nın ihracatını tehlikeye atan yeni gümrük vergisi düzenlemesini, Alman otomobil endüstrisinin kaderini belirleyen bir güvenlik meselesi olarak görmeleri gerektiğini söyledi.  

 

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