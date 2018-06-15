Merkel rekabet kurumlarını ABD’ye karşı harekete çağırdı

Almanya’nın “sosyal market” ekonomi sisteminin 70’inci yılını kutlamasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığında konuşma gerçekleştirdi. ABD kaynaklı e-ticaret platformlarının büyük bir problem olduğuna değinen Angela Merkel ABD kaynaklı platformların kendi rekabet sistemlerine ve Avrupa Birliği’ne meydan okuduğunu söyledi.

Kendi rekabet kurumlarının, ABD kaynaklı e-ticaret platformlarına uyum sağlama tartışmalarına sebep olduğunu söyleyen Merkel, bu tartışmaların kendi ekonomik sistemlerinde bozulmaya sebep olacağına işaret etti.

Merkel, ABD’nin yükümlülüğe soktuğu ve Avrupa’nın ihracatını tehlikeye atan yeni gümrük vergisi düzenlemesini, Alman otomobil endüstrisinin kaderini belirleyen bir güvenlik meselesi olarak görmeleri gerektiğini söyledi.