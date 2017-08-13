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Merkel seçim çalışmalarına başladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Eylül ayında yapılacak Federal Meclis seçimleri için çalışmalara başladı.

Merkel seçim çalışmalarına başladı

13 Ağustos 2017 23:40

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Eylül ayında yapılacak Federal Meclis seçimleri için çalışmalara başladı. Merkel, ilk seçim gezisine SPD'nin KRV eyaletindeki kalesi olan Dortmund şehrinden başladı. Merkel, 41 dakikalık konuşmasında, rakibi SPD’nin başbakan adayı Martin Schulz’u da eleştirdi.

Merkel, "Bugün Almanya'da 44 milyon çalışan var. Bu gerçekten büyük bir rakam. 2005 yılından bu yana işsizlik yarı yarıya indi. 2006 yılında 5 milyon işsiz vardı. 20025 yılına kadar, işsizlik oranını yüzde üçün altına kadar indirmeyi hedefliyoruz. Almanya'da iyi yaşamak, iyi ve güvenilir bir çalışma ile mümkündür '' dedi.

"Krizden Made in Germany olumsuz etkileniyor"

Merkel, son günlerde otomotiv sektöründe yaşanan "Egzoz" skandalı tartışmaları üzerinden, rakibi SPD’nin başbakan adayı Martin Schulz’u eleştirdi.

Schulz’un, elektrikli otomobil için Avrupa genelinde 'kota’ önerisinin ise iyi düşünülmemiş olduğunu belirterek, bu krizin ''Made in Germany" markasına olumsuz etki yaptığını vurguladı. Merkel, elektrikli otomobil üzerine yaptığı konuşmasında, "Sonunda kotayı yerine getirmezlerse, ne yapacağız. Bu teknolojiyi gözden mi çıkaracağız?" dedi.

Almanya'da bu sektörde yaklaşık 800 bin çalışanın olduğunu söyleyen Merkel, otomotiv sanayisinin önemine vurgu yaparak, 2025 yılındaki ekonomik hedefe ulaşmak için otomotiv endüstrisini desteklemek istediklerini ifade etti. Merkel, şirket yöneticilerini gelecek teknolojilere daha fazla yatırım yapmaya çağırdı.

"Avrupa'nın güçlendirilmesi, Almanya'nın güçlendirilmesi anlamına geliyor"

Merkel, "Avrupa Birliği açık şekilde anlaşmıştır. Esas olarak özgürlük ve dayanışma gibi paylaşılan değerlerin savunulması ile ilgiliydi. "Avrupa'nın güçlendirilmesi, Almanya'nın güçlendirilmesi anlamına geliyor. Bu nedenle seçim kampanyasında da bu odak noktamız olacak" şeklinde konuştu.
Almanya Federal Meclis seçimlerinden yaklaşık altı hafta önce, yapılan anketlerde Merkel, SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz'dan 12 ile 15 puan önde gözüküyor. Bunda, Merkel'in televizyon ekranlarındaki konuşmalarının büyük etkisi olduğu vurgulanıyor.

Seçimlerden yaklaşık altı hafta önce, Merkel'in değişik şehirlerde, 50 farklı noktada konuşma yapması bekleniyor. Merkel'in seçim programında üst düzey güvenlik önlemleri de alındığı belirtiliyor. 

Mustafa Tığlı
 

Etiketler: angela merkel, seçim


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