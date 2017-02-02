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Merkel, TBMM ile Çankaya Köşkü’nde

Başbakan Binali Yıldırım’ın davetine icabetle Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çankaya Köşkü’ne geldi.

Merkel, TBMM ile Çankaya Köşkünde

02 Şubat 2017 19:07
Merkel, TBMM ile Çankaya Köşkü’nde - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım’ın davetine icabetle Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çankaya Köşkü’ne geldi. Yıldırım ile Merkel, başbaşa yapacakları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Merkel, Meclis’in bombalanan bölümlerini inceledi

TBMM’yi ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, 15 Temmuz’da bombalanan bölümleri inceledi.

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından TBMM’ye geçti. Merkel’i, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın Meclis’in girişinde karşıladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ilk kez Türkiye’ye gelen Merkel, 15 Temmuz’da bombaların hedefi olan Meclis’in bölümlerini gezerek bilgi aldı. Merkel, Meclis ziyaretini tamamlamasının ardından Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere Çankaya Köşkü’ne geçti. İkilinin görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Enise Vural - İlker Turak

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü, merkel


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