Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın başkenti Berlin'in Kurfürstendamm Bölgesi Breitscheid Meydanı'nda kurulan Noel pazarına dün kamyonla düzenlenen terör saldırısı ardından başbakanlıkta açıklama yaptı. Merkel, Berlin'de yaşananların kendisini dehşete ve derin üzüntüye düşürdüğünü belirterek; “Bu çok zor bir gün” ifadesini kullandı. “12 kişi dün aramızdaydı” diyen Merkel, “Noel'i kutlamak ve gelecek için planları ve hayalleri vardı. Vahşice ve manasızca bir saldırı onları aramızdan aldı. Bu saldırı sonucu 40'ın üzerinde insanımız ise hayatta kalma mücadelesi verirken bir kısmı da sağılığına kavuşmayı bekliyor. Bu saatte hayatını kaybedenlerin aileleri, onları düşündüğümüzü bilmelerini istiyorum. Ben ve bütün Almanya onların acılarını paylaşıyoruz. Hepimiz onlar için dua ediyoruz. Umutla onların tekrar sağlıklarına kavuşmasını diliyor, bu çirkin saldırının etkisini atlatmalarını diliyoruz” açıklamasını yaptı.

Olayı gerçekleştiren ve destekleyen herkese en ağır cezaların verileceğini kaydeden Almanya Şansölyesi Merkel, “Daha henüz bilmediğimiz detaylar bulunuyor. Bildiğim bir şey var bu da bir terör saldırısı olduğudur. Şu an eldeki bilgiler doğrultusunda olayın bir terör saldırısı olduğundan yola çıkmamız gerekiyor” ifadesini kullandı. Henüz olayla ilgili pek çok şeyin kesinlik kazanmadığını sözlerine ekleyen “Biliyorum, bu olayın failinin Almanya'da koruma ve iltica başvurusunda bulunmuş biri olduğu şüphesinin doğrulanması durumunda bu, hepimiz için katlanılması çok zor bir durum olacaktır” dedi. Merkel, “Saldırganın bir mülteci olduğunun ortaya çıkması durumunda bu, özellikle her gün sığınmacılara yardım işlerine angaje olan çok sayıda Alman için, bizim korumamıza gerçekten ihtiyacı olan ve ülkemize uyum sağlamak için çaba gösteren çok sayıda insan için tiksindirici bir durum olacaktır” diye konuştu.

Olayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve Berlin Belediye Başkanı ile devamlı olarak görüşme halinde olduklarını ifade eden Merkel, “Biraz sonra güvenlik toplantısı yapacağız. Öğleden sonra da olay bölgesine giderek taziyelerimizi bildirecek saygı duruşunda bulunacağız. Ben ve milyonlarca kişi terörle yaşamak istemiyoruz. Böyle bir olayın olmasına cevap bulamıyoruz” açıklamasını yaptı.

Olayı 'aklın alamayacağı zalim bir eylem' olarak tanımlayan Merkel, bu saldırıyı gerçekleştirenlere yasaların öngördüğü en ağır şekilde cezalandırılacaklarının söyledi. “Kötülere karşı duyulan korkunun bizi felç etmesine izin vermeyeceğiz. Noel pazarlarından vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullanan Merkel, “Şu saatlerde zor gelse de Almanya'da yaşamak istediğimiz hayat için; özgürce, birlikte ve açık bir toplumda yaşamak için gerekli gücü bulacağız” dedi.

Mehmet Koca

