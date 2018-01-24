Merkel, Trump'ı hedef aldı

Merkel, Trump’ın uluslararası sorunların çözümünde bölgesel düşündüğünü, bundan dolayı da sorunların büyüyerek arttığını söyledi. Merkel, küreselleşme karşıtlarının uluslararası alanda egoist ve popülist davrandığından dolayı birçok ülkede küreselleşme konusunda endişeler oluştuğunu, Almanya'nın dünyadaki geleceğin sorunlarını birlikte çözmek için katkıda bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Merkel, ulusal bölünmelerin, uluslararası zorlukların çözümünü etkilediğine değinerek, "Avrupalılar olarak daha yakın iş birliği içinde olacağız. Kutuplaşmaya karşı direnmeye devam edeceğiz. Siyasiler iş adamları daha yakın çalışmalı ve iş birliği yapmaları gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Bölgesel olarak sorunlar ele alınırsa, gelecekte daha fazla sorunlar yaşanılacağına değinen Merkel, "Bugün Afrika’ya yardım etmeyenler ve oradaki problemleri görmezden gelmesi halinde yarın o sıkıntıları evinde yaşayacaktır. Budan dolayı daha güçlü bir Avrupa ve güçlü iş birliği olması gerekiyor. Daha fazla uluslararası iş birliği yapılması gerekiyor" dedi.

Merkel ayrıca, AB üyesi ülkeler arasında dış politika konusunda daha yakın birliktelik içinde olunması konusunda çağrıda bulundu.



Mehmet Koca

