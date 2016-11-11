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Merkel, Trump'la görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD’nin 45’inci başkanı seçilen Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Merkel, Trumpla görüştü

11 Kasım 2016 16:22

ABD’de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinden Donald Trump, zaferle çıkmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda liderin aradığı Trump’ı bugün de Almanya Başbakanı Angela Merkel aradı. Hükümet Sözcüsü Georg Streiter, bugün yaptığı açıklamada Merkel ile Trump’ın dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede iki ülke arasında uzun yıllardır süren ilişkinin devamı ele alındı.
Görüşmeye dair detaylı açıklamada bulunmayan Streiter, Merkel’in Obama ile görüşme gerçekleştireceğini aktardı. 

Etiketler: merkel, Trump


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