Merkel: 'Türkiye ile Gümrük Birliği genişletilmeyecek'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, seçim kampanyası kapsamında katıldığı televizyon programında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile farklı konularda birçok görüş ayrılığına sahip olduğunu ileri sürerek, “Bu konuları Erdoğan ile sık sık konuştuk. Ancak birçok konuda bir çözüme ulaşamadık” ifadesini kullandı. Türkiye'ye yönelik "Daha fazlasının yapılması gerekmiyor mu?" sorusuna ise Merkel, "Daha fazla çalışmamız lazım, tabii diyalogda da kalmamız lazım" diye cevap verdi.

Türkiye’ye karşı çok sert adımlar atarak konuşmayacak düzeye gelmek istemediklerinin altını çizen Merkel, uzlaşı sinyali verdi. "Tabii ki biz de sıkıştırıp, sert konuşup, hiçbir uzlaşmaya yanaşmayabiliriz" diyen Merkel, "Ama şunu da unutmamak gerek: Türkiye sadece Erdoğan'dan ve hükümetinden oluşmuyor. Ülkenin neredeyse yüzde 50'sinin referandumda 'Hayır' dediğini unutmamalı. Ve onların da bizden beklentileri var" diye konuştu.

Mehmet Koca