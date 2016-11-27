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Merkel: 'Türkiye'siz B planımız yok'

Almanya Başbakanı Angela Merkel son dönemde gerilen Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili konuştu. Türkiye ile imzaladıkları mülteci anlaşmasına sadık olduklarını savunan Merkel, Türkiye'nin anlaşmadan vazgeçmesi halinde B planlarının olmadığını söyledi.

Merkel: Türkiyesiz B planımız yok

27 Kasım 2016 11:14

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye aleyhine aldığı kararın ardından artan tansiyonla ilgili yaptığı açıklamada iki tarafın da mülteci anlaşmasına sadık kalması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteciler için sınırların açılabileceğini söylemesinin ardından önceki akşam Neumünster'de Hıristiyan Demokrat Parti'nin bölgesel konferansında konuştu. Hürriyet gazetesinin haberine göre Merkel, “Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasının iki tarafın da yararına olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle biz Avrupalıların taahhütleri yerine getirirken Türkiye'nin de aynısını yapması gerekiyor” dedi. Ankara'nın anlaşmadan vazgeçmesi halinde alternatif bir planın olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Merkel, “B planım yok... Zor ama, hali hazırdaki planın uygulanması için çok sıkı çalışıyorum” dedi. 18 Mart 2015'de yapılan sözleşme, Türkiye'nin Yunanistan'a geçen mültecileri alması karşılığında Türk vatandaşlarına vize muafiyeti getirilmesini öngörüyor.

Etiketler: merkel


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