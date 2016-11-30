2017 yılının Eylül ayında Almanya'da yapılacak gelen seçimlerle ilgili çalışmalarını başlatan Merkel, seçim boyunca yapılacak açıklamalar hakkında partililerini bilgilendirdi. Hristiyan Birlik Partilerinin meclis grup toplantısında konuşan Merkel, seçim bölgelerinde Türkiye’ye yönelik açıklamalarda Türkiye ile görüşmelerin devam etmesini fakat yeni fasılların açılmaması konusunda görüş belirtilmesini istedi. Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile müzakereleri dondurma kararının ardından Türkiye ile görüşmelerin devam etmesinden yana olan liderlerin başında gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile görüşmelerin devam etmesini yinelerken, yeni fasılların açılmasına karşı olduğunu söyledi.

Mehmet Koca