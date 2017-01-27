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Merkel ve Hollande terör kurbanlarını andı

Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Merkel'le Berlin’de tır saldırısında hayatını kaybeden 12 kişi için saygı duruşunda bulundular.

Merkel ve Hollande terör kurbanlarını andı

27 Ocak 2017 17:54
Merkel ve Hollande terör kurbanlarını andı - Tıkla İzle

Almanya'nın başkenti Berlin’i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Merkel'le 20 Aralık’ta Almanya'nın başkenti Berlin'de bir Noel pazarına düzenlenen 12 kişinin öldüğü, tır saldırısında hayatını kaybedenler için Hollande ve Merkel'le olay yerini ziyaret ederek hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundular ve çiçek bıraktılar.

Ardından Merkel ve Hollande bir araya geldi ve Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği ilgili görüş alışverişinde bulundular. 3 Şubatta Malta'da düzenlenecek olan AB Zirvesi öncesi Berlin'de bir araya gelen Merkel ve Hollande ikili görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında AB'nin konumu ve izleyeceği yol haritası üzerinde açıklamalarda bulundular. 

Merkel, yaptığı açıklamada; değişen dünya düzeninde AB üyelerinin özgür toplumu savunmalarını ve AB'ye dair daha net ortak bir duruş sergilemelerini istedi. 

Merkel, dünyada yaşanan gelişmeler karşısında üyelerin birbirine sahip çıkarak ayakta kalabileceğini belirtti. Merkel, "çözülmemiş sorunlar karşısında kararlı ve hızlıca harekete geçen bir birliğe ihtiyacımız var" dedi.

Hollande ise yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın da ticari sorunlar ve dünya genelindeki krizlerin çözülmesi konusunda, AB'yi aşılması gereken yeni bir dönemle karşı karşıya getirdiğine dikkat çekti. Hollande, AB üyelerinin Trump ile yapacağı görüşmeleri, birliğin değer ve çıkarlarını savunma kararlılığında yürütmelerini talep etti. Hollande, üye ülkelerde aşırı sağcıların son dönemlerde elde ettiği başarılara atıfta bulunarak, Avrupa'nın yeni bir tehditle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. 

Mehmet Koca


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