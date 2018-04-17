Merkel ve Putin’den Suriye görüşmesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, iki liderin Suriye ve çevresinde artan gerginliği ele aldığı belirtildi. İki lider Suriye konusunda siyasi sürecin devam etmesi konusunda mutabık kalırken, Putin, Merkel’e ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye yönelik hava saldırısının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Rus lider, operasyonun barışçıl çözüm sürecine zarar verebileceğini bildirdi.

Liderler, Astana ve Cenevre süreçleri dahil olmak üzere Suriye konusunda siyasi ve diplomatik çabaların yeniden canlandırılması yönünde çaba göstermeye ve temasları sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.