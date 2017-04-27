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Merkel'den flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Konseyi toplantısı öncesi Federal Mecliste düzenlenen özel oturumda konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin daha iyi olması için çalıştığını belirtti.

Merkelden flaş Türkiye açıklaması

27 Nisan 2017 11:51

Avrupa Konseyi toplantısı öncesi Federal Mecliste düzenlenen özel oturumda konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin daha iyi olması için çalıştığını belirterek, Türkiye'nin Avrupa'dan yüz çevirmesi veya AB'nin Türkiye'yi dışlaması her iki tarafa zarar vereceğini söyledi.

Şubat ayından beri Türkiye'de gözaltında tutulan Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in hakkında mahkemenin hakkında karar vermeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "O bir terörist ve ajandır" iddiasını eleştiren Merkel, Türkiye'nin hukuk devletine uygun hareket etmesini istedi.

Anayasa referandumunda muhalefetin endişelerini dikkate alınmasını ve Türkiye'nin özeleştiri yapmasını isteyen. Merkel, Türkiye ile Almanya ve AB arasındaki gerginliğin yumuşaması için çalıştıklarını, Türkiye'nin de bu konuda hukuk devletine uygun hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Federal Parlamento'da konuşan Merkel, "AB ülkeleri 29 Nisan'daki zirvede Türkiye'yi görüşecek" dedi.

Mehmet Koca

Etiketler: almanya, merkel, Türkiye


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