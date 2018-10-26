Merkel'den Suudi Arabistan'a rest

Suudi Arabistan geçtiğimiz günlerde, İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasında öldüğünü açıklamıştı. Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu hala belirsizliğini korurken Almanya Başbakanı Merkel, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile düzenlediği basın toplantısında Kaşıkçı ile ilgili açıklamada bulundu.

Alman Şansölyesi Kaşıkçı cinayetindeki sır perdesi aralanana kadar Alman üreticilerin Suudi Arabistan'a silah satışını durduracağını dile getirdi. Merkel, "Bu korkunç olayın arka planını netleştirmek gerekiyor. Eğer aydınlatılmazsa Suudi Arabistan'a silah satışı gerçekleştirmeyeceğiz" dedi.