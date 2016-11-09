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Merkel'den Trump açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD’nin 45’inci Başkanı seçilen Donald Trump’a çağrıda bulunarak, “ABD ile çalışmak Almanya'nın dış politikasının en önemli unsurlarından biridir” dedi.

Merkelden Trump açıklaması

09 Kasım 2016 15:28

ABD’de başkanlık seçimleri Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlandı. Liderler, Trump’a tebrik mesajları gönderirken bir açıklamada da Almanya Başbakanı Angela Merkel’den geldi. Trump’ı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Merkel, “Almanya ve Amerika demokrasi, özgürlük, hukukun egemenliğine saygı, ten, din, cinsiyet ya da siyasi görüş ayrımının yapılmadığı değerler üzerine kurulu” dedi.
Bu değerlerden yola çıkılarak, ABD’nin gelecek başkanı Donald Trump’a yakından çalışma önerisinde bulunan Merkel, “ABD ile çalışmak Almanya'nın dış politikasının en önemli unsurlarından biridir” dedi.
 

Etiketler: angela merkel, Donald Trump


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