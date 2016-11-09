ABD’de başkanlık seçimleri Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlandı. Liderler, Trump’a tebrik mesajları gönderirken bir açıklamada da Almanya Başbakanı Angela Merkel’den geldi. Trump’ı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Merkel, “Almanya ve Amerika demokrasi, özgürlük, hukukun egemenliğine saygı, ten, din, cinsiyet ya da siyasi görüş ayrımının yapılmadığı değerler üzerine kurulu” dedi.

Bu değerlerden yola çıkılarak, ABD’nin gelecek başkanı Donald Trump’a yakından çalışma önerisinde bulunan Merkel, “ABD ile çalışmak Almanya'nın dış politikasının en önemli unsurlarından biridir” dedi.

