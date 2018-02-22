Merkel’e Türkiye eleştirisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel; yarın Brüksel’de başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi Federal Meclis’te hükümet açıklamasında bulundu. Başbakan Angela Merkel, Suriye konusunda Türk askerini eleştirmediği için Sol Parti ve Yeşiller Partisi tarafından eleştirildi.

“Avrupa’nın reforma ihtiyacı var”

Merkel konuşmasında, AB finansmanında yeni bir yönlendirme çağrısında bulundu. Başbakan Merkel, Avrupa’nın reforma ihtiyacı olduğunu ve ekonomik ve rekabet gücünün arttırılması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Mecliste yaptığı konuşmada Doğu Avrupa ve AB ülkeleriyle olan çatışmaları ele aldı. Merkel, "Gelecekteki mali çerçevenin, mültecileri ağırlama taahhüdünü de hesaba katmalıdır. Bazı Doğu Avrupa ülkeleri diğer AB ülkelerindeki mültecileri kabul etmeyi reddediyor. Bu konuda Polonya gibi ülkeler başı çekiyor" dedi. Merkel buna ek olarak AB sınır ajansı Frontex için çok daha fazla çalışan talep ettiğini belirterek, "Avrupa Birliği 14 bin kilometrelik dış sınırlara sahip, bu nedenle Frontex'in personelinin büyük ölçüde geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

Merkel, avro bölgesi reformunda sorumluluk ve kontrolün gelecekte aynı ellerde kalması gerektiğini ifade ederek, Avrupa’nın siyasi ve ekonomik açıdan dünya çapında baskı altına girdiğini ve Avrupa şirketlerinin artık dünyanın her yerinde olmadığını vurguladı.

“AB’nin Uluslararası sorunlara çözüm üretmesi gerekiyor”

Merkel, AB’nin uluslararası sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini belirtti. Merkel konuşmasında, "AB birliği olarak etrafımızda olanlara bakıyoruz. Sınırlarımıza yakın olmasa bile Libya Suriye ve Ukrayna’da olanlarla yakinen takip ediyor ve oralarda insani haklarının çiğnendiğini görmekteyiz. Ekonomik olarak da gücün Çin’e kaydığının farkındayız. Dünyadaki gelişmeler Almanya’yı Avrupa’yı beklemiyor. Şu anda dünyada yaşanan sorunlara Avrupa da bir çözüm üretmesi lazım. Yarın yapılacak liderler zirvesinde AB’nin uluslararası sorunlara olan ilgisizliğini yeniden ele alacağız. Bu konuda daha önceki liderler zirvesinde karar almamıza rağmen yavaş gittiğini görmekteyiz. Bizim, bu konuda AB olarak insanlık için bir şeyler yaptığımızı göstermemiz, ikna edici olmamız lazım. Roma anlaşmasının 50.yıl dönümü münasebetiyle yapılan planlamada 2019’a kadar yapılması gerekenler planladı. Yarın bu konuları da ele alacağız. AB’nin daha güçlü olabilmesi için bu zamana kadar olmayan koalisyon protokolünde AB’ye önemli bir madde ayırdık. AB iyi olunca Almanya da iyi olur. Avrupa’nın Yeni bir reforma ve ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Bu da bir AB’ye verdiğimiz değerin bir işaretidir" dedi.

“Katliamları sonlandırmak için daha büyük rol oynamamız gerekiyor”

Merkel, "Avrupa dışarıya karşı birlikte ve kararlı bir şekilde hareket etmeli" dedi. Avrupa’nın gücünü uluslararası çatışmaları sonlandırmak için kullanması gerektiğini söyleyen Alman Başbakanı, bu konuda yapmaları gereken çok şeyin olduğunu açıkladı. Rusya, Çin ve yerel çatışmaları çözmek için yapılması gereken birçok şeyin olduğunu söyleyen Merkel, Alman ordusunun uluslararası alanda başarılı görevler gerçekleştirdiğini söyleyerek, NATO içerisinde görevde olan birlik sayısı açısından ikinci büyük güç olduklarını belirtti. Suriye’de bulunan rejimin teröristlere karşı değil kendi vatandaşlarına karşı savaştığını belirten Angela Merkel, “Çocukların öldürülmesi, hastanelerin bombalanması katliamdır. Bunlara hayır dememiz gerekiyor. Bu katliamları sonlandırmak için buralarda daha büyük rol oynamamız gerekiyor. Bu çağrı Esad rejimini destekleyen Rusya ve İran için de geçerli" dedi. Dışişleri bakanının Rusya dışişleri bakanıyla görüşeceğini belirten Merkel, "Katliamları sonlandırmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi. "Mülteci sorununa karşı Avrupa ülkeleri birlikte hareket edeceğiz" diyen Merkel, sorunun kaynağıyla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.