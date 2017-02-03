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Merkel'in ziyareti manşetlerde

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in son 18 ayda Türkiye’ye yaptığı beşinci ziyareti Alman medyasında geniş yankı buldu.

Merkelin ziyareti manşetlerde

03 Şubat 2017 12:24

15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan bu ziyarette Alman medyasında öne çıkan başlıkların genelini Merkel’in demokrasi fikir özgürlüğü, kuvvetler ayrılığı, mülteciler konusu ve suçluların iadesi ve göç ve mülteci sorunları haberlere konu oldu. 

Frankfurter Rundschau gazetesi ziyaretin olumlu geçtiğini fakat eskisi gibi sıcak geçmediği ağızda tat bırakmadığını yazdı. Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde demokratik temel hak ve özgürlükler ile kuvvetler ayrılığının dikkate alınmasını vurguladığını muhalefetin demokrasinin temel değerlerinden olduğunu hatırlattığına dikkat çekti. Gazete ziyaret haberini manşette verdi ve "Merkel biraz daha cesur"başlığını kullanarak okuyucularına duyurdu. Ziyaretin hassa bir ziyaret olduğunu yapılan tenkitlerin dikkatlici yapılığını belirtildi.

Frankfurter Allgemeine gazetesi ise Merkel’in Türkiye ziyaretini diğer ulusal gazeteler gibi manşetine taşıyarak okuyucularına sundu. Haberin başlığında "Merkel terör konusunda Edoğan'a destek sözü verdi" ziyarette bir çok konunu ele alındığı en önemli konunun ise Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasını devamının sağlanması olduğunu yazdı.

Süddeutsche gazetesi Merkel’in Türkiye ziyaretinin okuyucularına gazeteni manşetine taşıdı. Haberin başlığında "Merkel Erdoğan'ı uyardı" ifadesi kullanıldı. Merkel'in demokratik toplumlarda muhalefetin demokrasinin önemli bir unsuru olduğu bu prensiplere dikkat edilmesini haberde yer verdi. Haberin devamında Merkel'in açıklamalarını "Almanların duymak istediklerini dile getirdi" başlığını kullanarak ziyaretin detaylarını paylaştı.

Bild gazetesi ise "Zor dostlar arasın ziyaret" üst başığının kullanırken haberi "Merkel'den Erdoğan'a talimat" başlığında okuyucularına duyurdu. Türkiye'ni8n zor dönemlerden geçtiğini buna rağmen demokratik değerlerden de ayrılmaması gerektiği haberde yer aldı. İki ülke arasında ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve diğer uluslararası konuların ele alındığına haberde yer verdi.

Frankfurter Neu Presse Gazetesi ise ziyaret haberinde Merkel'in ziyaretini çok kritik bir zeminde yapıldığı ve Merkel'in misyonunu yerine getirdiğine yer verdi. İki ülke arasındaki konuların "sıcak demire" benzeten gazete böyle bir durumda yapılan ziyarette Merkl'in dikkatli olduğuna yerverdi. 

Mehmet Koca

Etiketler: Almanya Başbakanı, merkel


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