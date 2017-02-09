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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan çok önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Londra'da yaptığı konuşmasında, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkayadan çok önemli enflasyon açıklaması

09 Şubat 2017 13:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Londra'da J.P. Morgan Turkey Macro and Credit Conference’daki 'Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası' başlıklı konuşma gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşanan farklı nitelikteki şoklar karşısında dayanıklılığını koruduğunu belirten Çetinkaya, öncü göstergelerin iktisadi faaliyette 2016 yılının üçüncü çeyreğinde gözlenen daralmanın kalıcı olmadığına ve ekonominin ılımlı bir toparlanma sürecine girdiğine işaret ettiğini söyledi.

Enflasyonun kısa vadede bir miktar daha yükseldikten sonra kademeli olarak düşerek yılsonunda yüzde 8 düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğini bildiren Merkez Bankası Başkanı, "TCMB’nin yakın dönemde döviz piyasasında gözlenen oynaklığın fiyatlama davranışı üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla kapsamlı ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaptı. Sıkı parasal duruş ile maliye ve para politikalarının artan eşgüdümünün enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskıların ikincil etkilerini sınırlayacak. Maliye Bakanlığı tarafından 2017 yılı için ilave vergi artışının öngörülmediğinin açıklanmış olmasının bu eşgüdümün bir örneği oldu" dedi.
Mevcut para politikası duruşunun net ve istikrarlı bir sıkılaştırmaya işaret etmekte olduğunu belirten Çetinkaya, enflasyon dinamiklerinde belirgin bir iyileşme gözlenene kadar devam edeceğini söyledi.
Çetinkaya, TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edeceğini de vurguladı.
 

Etiketler: merkez bankası, Murat Çetinkaya


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