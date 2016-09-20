Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı 'Beklenti Anketi'ni açıkladı. 2016 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi, 70 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup, sonuçlar tüm katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre, 2016 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,71 iken, bu anket döneminde yüzde 0,72 oldu. 2016 yılı Ekim ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,24 ve yüzde 1,34 oldu. 2016 yılı Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,61 olarak gerçekleşti.

Yıllık Enflasyon Beklentileri Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,21 iken, bu anket döneminde yüzde 8,07'ye geriledi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 7,62 ve yüzde 7,11 olarak gerçekleşti. 2016 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,7 olasılıkla yüzde 6,50-6,99 aralığında, yüzde 24,7 olasılıkla yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 31,6 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 15,6 olasılıkla ise yüzde 8,00-8,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü. .

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 25,0'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 33,3'ünün beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 21,7'sinin beklentilerinin ise yüzde 8,00-8,49 aralığında olduğu gözlendi.

2016 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,6 olasılıkla yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 53,5 olasılıkla yüzde 6,50 -7,49 aralığında, yüzde 15,7 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 12,1'inin beklentilerinin yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 62,1'inin beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 25,9'unun beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi.

Faiz Beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,45 iken, bu anket döneminde yüzde 8,18'e geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,00 iken, bu anket döneminde yüzde 7,86 olarak gerçekleşti. 2016 yılı Eylül ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için bir önceki anket dönemine göre azalarak sırasıyla yüzde 8,33, 8,33, 8,40, 8,49, 8,53 ve 8,64 olarak gerçekleşti. Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,25 iken, bu anket döneminde yüzde 9,36 oldu. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,50 ve yüzde 9,61 olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 7,50, 7,50, 7,50, 7,61 ve 7,82 olarak gerçekleşti.

Döviz Kuru Beklentileri

2016 yıl sonu ile 12 ay sonrası döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentileri bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla 3,07 TL ve 3,19 TL olarak gerçekleşti.

Cari İşlemler Dengesi Beklentileri

2016 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 33,2 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 33,1 milyar ABD Doları oldu. 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 36,6 milyar ABD Doları ve 36,8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

GSYH Büyüme Beklentileri

GSYH 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 oldu. 2017 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.