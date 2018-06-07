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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! | 7 Haziran 2018

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16,5'ten yüzde 17,75'e yükseltti.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! | 7 Haziran 2018

07 Haziran 2018 14:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Haziran ayı ’Para Politikası Kurulu' (PPK) kararını açıkladı. Buna göre, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,5’ten yüzde 17,75’e yükseltilmesine karar verdi. 

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğilimine işaret ettiğini belirten Kurul, dış talep gücünü korurken iç talep daha ılımlı seyrettiğini kaydetti. Enflasyondaki yükselişte temelde maliyet yönlü gelişmeler etkili olduğunu belirten kurul; bununla birlikte, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekti. Talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etti. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar verdi.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği bilgisini verirken, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği açıklandı. 

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurguladı.  

MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLAMASINDAN SONRA DÖVİZ KURU DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı öncesi 4.58 seviyelerinde olan dolar/TL 4.45 seviyelerine kadar geriledi.
Güne 4,5530 seviyesinden başlayan dolar/TL, gün içinde yükselişine sürdürmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını ile hızla düşüşe geçti. Faiz artırım kararı öncesi 4.58 seviyelerinde seyreden dolar/TL 4.4560 seviyesine kadar geriledi.

Dolar TL karşısında şu sıralarda 4,4730 seviyesinden işlem görüyor.  

 

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