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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | 7 Mart 2018

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Mart ayı toplantısında faiz kararını açıkladı. Kurul, faizlerde herhangi bir değişiklik yapmama kararı aldı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | 7 Mart 2018

07 Mart 2018 14:01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarını açıkladı. Kurul faizlerde herhangi bir değişiklik yapmazken, Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranları şu şekilde gerçekleşti: Gecelik faiz oranları; Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8. Geç Likidite Penceresi faiz oranları; Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12,75. 

Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiğini belirten kurul, iç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisinin sürdüğünü aktardı.
Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ederken, ana eğilime ilişkin göstergeler katılık sergilerken çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği gözlendiği belirtildi. Bu çerçevede Kurul'un, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar verdiği bildirildi.

Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği açıklanırken enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Yapılan açıklamaya göre enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulandı.  

 

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