Merkez Bankası faiz oranlarında değişiklik yapmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2018 yılı ilk Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarını açıkladı. Kurul faizlerde herhangi bir değişiklik yapmazken, Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı şöyle gerçekleşti: Gecelik faiz oranları; marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8, geç likidite penceresi faiz oranları; geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12,75.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiğini belirten kurul, iç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürdüğünü kaydetti. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği açıklanırken, bu çerçevede Kurul, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar verdi.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği açıklanırken, enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği kaydedilirken, açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulandı.