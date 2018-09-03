Diğer
Kategoriler

Merkez Bankası: Parasal duruş yeniden şekillendirilecek

Merkez Bankası’ndan para politikalarına ilişkin yapılan açıklamada, "Merkez Bankası: "Son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı’nda parasal duruş yeniden şekillendirilecektir" denildi.

Merkez Bankası: Parasal duruş yeniden şekillendirilecek

03 Eylül 2018 10:40

Merkez Bankasından para politikalarına yönelik yapılan açıklamada, son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."  

Etiketler: merkez bankası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç