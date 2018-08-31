Diğer
Kategoriler

Merkez Bankası toplam rezervleri arttı! (31 Ağustos)

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 20 Ağustos ile biten haftada 370 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri arttı! (31 Ağustos)

31 Ağustos 2018 16:00
 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç