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iha.com.tr »
Ekonomi »
Merkez Bankası toplam rezervleri arttı! (31 Ağustos)
31 Ağustos 2018 16:00
Merkez Bankası toplam rezervleri arttı! (31 Ağustos)
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 20 Ağustos ile biten haftada 370 milyon dolar arttı.
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31 Ağustos 2018 16:00
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