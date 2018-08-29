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Merkez Bankası'ndan bir hamle daha!

Yarından itibaren Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verildi.

Merkez Bankasından bir hamle daha!

29 Ağustos 2018 09:05

Merkez Bankası, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, 13 Ağustos 2018 tarihli Finansal Piyasalara İlişkin Basın Duyurusu ile Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağının duyurulduğu hatırlatılarak, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir" denildi.  

TCMB, bankalararası para piyasası limitlerine ilişkin yaptığı basın duyurusunda gecelik işlemlerde borç limitlerinin 13 Ağustos öncesinin iki katına çıkarıldığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalararası para piyasası limitlerine ilişkin basın duyurusu yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bankamızın 13 Ağustos 2018 tarihli Finansal Piyasalara İlişkin Basın Duyurusu ile Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı duyurulmuştu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir."  

 

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