Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), teminat döviz depo limitlerine ilişkin basın duyurusu yayımladı. Duyuruya göre; Bankanın nezdinde tesis edilen teminat döviz depoları için limit uygulamasına 11 Kasım 2016 (yarın) tarihinden itibaren yeniden başlanacağını bildirdi. Banka limitleri 17 Temmuz 2016 öncesi limitlerin dört katı olarak uygulanacağı belirtilen açıklamada, tahsis edilen limite ulaşılana kadar limitlerini aşmış olan bankaların mevcut depoları uzatılmayacağı ve yeni depo tesis edilmeyeceği açıklandı.

