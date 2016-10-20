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Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı!

Merkez Bankası, gecelik faiz oranlarında marjinal fonlama oranı yüzde 8,25'te borçlanma faiz oranını ise yüzde 7,25'te tuttu.

Merkez Bankasından flaş faiz kararı!

20 Ekim 2016 14:03

Merkez Bankası, faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verdi. Ayrıca, para politikasında sadeleşme sürecindeki bir sonraki adımın yönü ve zamanlamasının verilere göre şekilleneceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararını açıkladı. Kurul kararına göre; Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının; gecelik faiz oranları, marjinal fonlama oranı yüzde 8,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7,5, Geç Likidite Penceresi faiz oranlarının ise Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 9,75 şeklinde olmasına karar verdi.

Merkez'in yaptığı değerlendirmede; son dönemde açıklanan veriler ve yılın üçüncü çeyreğine dair göstergeler iktisadi faaliyetin ivme kaybettiğine işaret ettiği belirtilerek: "Parasal koşullardaki sıkılığın azalması ve makro ihtiyati alandaki düzenlemeler genel finansal koşulları desteklemektedir. Dış ticaret hadlerindeki gelişmelerin gecikmeli yansımaları ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari açıktaki turizm kaynaklı artışı sınırlamaktadır" denildi.

Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürdüğü, alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla son çeyrekten itibaren iç talepte toparlanma eğiliminin başlaması beklendiği kaydedildi. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirdi.

Toplam talepteki yavaşlama çekirdek enflasyondaki kademeli düşüşü desteklediği vurgulandı. Bununla birlikte, döviz kuru ve diğer maliyet unsurlarındaki gelişmeler enflasyon görünümündeki iyileşmeyi sınırlamakta ve para politikasındaki temkinli duruşun korunmasını gerektirdiği vurgulandı
Bu değerlendirmeler çerçevesinde Kurulun, faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verdi. Kurul, para politikasında sadeleşme sürecindeki bir sonraki adımın yönü ve zamanlamasının verilere göre şekilleneceğini belirtti.

Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacağı belirtilerek: "Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır" denildi. 

Etiketler: merkez bankası


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