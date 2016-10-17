Diğer
Kategoriler

Merkez beklenti anketini açıkladı

Merkez Bankası'nın yılsonu dolar beklentisi 3.1203'e yükselirken, cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 7,81'e geriledi.

Merkez beklenti anketini açıkladı

17 Ekim 2016 14:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Ekim ayı 'Beklenti Anketi'ni açıkladı. Anket, 72 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup, sonuçlar tüm katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre; 2016 yılı Ekim ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,34 iken, bu anket döneminde yüzde 1,32 oldu. 2016 yılı Kasım ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,61 ve yüzde 0,74 oldu. 2016 yılı Aralık ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,46 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,07 iken, bu anket döneminde yüzde 7,81'e geriledi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 7,61 ve yüzde 7,01 olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,6 olasılıkla yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 32,7 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 20,3 olasılıkla ise yüzde 8,00-8,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 19,7'sinin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 42,6'sının beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 18,0'inin beklentilerinin ise yüzde 8,00-8,49 aralığında olduğu gözlendi.
2016 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,8 olasılıkla yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 52,8 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 20,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 15,5'inin beklentilerinin yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 60,3'ünün beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 24,1'inin beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri
BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,18 iken, bu anket döneminde yüzde 8,00 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 7,86 iken, bu anket döneminde yüzde 7,74 olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ekim ayı anket döneminde,vadesine üç ay yada üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 8,35, 8,39, 8,47, 8,53, 8,61 ve 8,63 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl yada beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,36 iken, bu anket döneminde yüzde 9,43 oldu. Vadesine on yıl yada on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,61 ve yüzde 9,73 olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 7,50,7,50, 7,50, 7,58 ve 7,82 olarak gerçekleşti.

2016 yılsonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,07 TL iken, bu anket döneminde 3,12 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,19 TL ve 3,26 TL olarak gerçekleşti.

2016 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 33,1 milyar dolar iken, bu anket döneminde 33,7 milyar dolar oldu. 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 36,8 milyar dolar ve 37,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2'ye geriledi. 2017 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. 

Etiketler: merkez bankası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!