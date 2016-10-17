Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Ekim ayı 'Beklenti Anketi'ni açıkladı. Anket, 72 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup, sonuçlar tüm katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre; 2016 yılı Ekim ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,34 iken, bu anket döneminde yüzde 1,32 oldu. 2016 yılı Kasım ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,61 ve yüzde 0,74 oldu. 2016 yılı Aralık ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,46 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,07 iken, bu anket döneminde yüzde 7,81'e geriledi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 7,61 ve yüzde 7,01 olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,6 olasılıkla yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 32,7 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 20,3 olasılıkla ise yüzde 8,00-8,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 19,7'sinin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 42,6'sının beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 18,0'inin beklentilerinin ise yüzde 8,00-8,49 aralığında olduğu gözlendi.

2016 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,8 olasılıkla yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 52,8 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 20,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 15,5'inin beklentilerinin yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 60,3'ünün beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 24,1'inin beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,18 iken, bu anket döneminde yüzde 8,00 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 7,86 iken, bu anket döneminde yüzde 7,74 olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ekim ayı anket döneminde,vadesine üç ay yada üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 8,35, 8,39, 8,47, 8,53, 8,61 ve 8,63 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl yada beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,36 iken, bu anket döneminde yüzde 9,43 oldu. Vadesine on yıl yada on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,61 ve yüzde 9,73 olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 7,50,7,50, 7,50, 7,58 ve 7,82 olarak gerçekleşti.

2016 yılsonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,07 TL iken, bu anket döneminde 3,12 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,19 TL ve 3,26 TL olarak gerçekleşti.

2016 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 33,1 milyar dolar iken, bu anket döneminde 33,7 milyar dolar oldu. 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 36,8 milyar dolar ve 37,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2'ye geriledi. 2017 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.