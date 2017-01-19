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Merkez beklenti anketini açıkladı

Merkez Bankası'nın açıklandığı beklenti anketinde yıl sonu dolar beklentisi 3.8619 oldu. Yıl sonu büyüme beklentisi de 3,2'den 2,9'a geriledi.

Merkez beklenti anketini açıkladı

19 Ocak 2017 15:27

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ocak ayı 'Beklenti Anketi'ni açıkladı. Ankete göre; 2017 yılı Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,21 iken, bu anket döneminde yüzde 1,44 oldu. Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,58 ve yüzde 0,69 oldu. Mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,76 olarak gerçekleşti.

2017 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi'ne, 73 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup, sonuçlar tüm katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 8,48 oldu. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 8,19 ve yüzde 7,59 olarak gerçekleşti.

2017 yılı Ocak ayı anket döneminde,katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde,TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,5 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 28,9 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 20,6 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 12,6 olasılıkla ise yüzde 9,00-9,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 13,3'ünün 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 38,3'ünün beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 18,3'ünün beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 10,0'unun beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu gözlendi.

2017 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde,TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,9 olasılıkla yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 44,5 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 39,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde,katılımcıların yüzde 5,0'inin beklentilerinin yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 25,0'inin beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 70,0'sinin beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri
BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,33 iken,bu anket döneminde yüzde 9,55 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,33 iken, bu anket döneminde yüzde 9,13 olarak gerçekleşti.

2017 yılı Ocak ayı anket döneminde,vadesine üç ay yada üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS)yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 2 ay sonrası için bir önceki anket dönemine göre artarak sırasıyla yüzde 10,39, 10,53, 10,50, 10,38, 10,11, ve 9,79 olarak gerçekleşti.
Vadesine beş yıl yada beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,00 iken,bu anket döneminde yüzde 11,03 oldu. Vadesine on yıl yada on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,18 ve yüzde 11,13 olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,55, 8,87, 8,95, 8,71 ve 8,43 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri
2017 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bu anket döneminde 3,86 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 3,63 TL iken bu anket döneminde 3,96 TL'ye yükseldi.
2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36,8 milyar dolar iken, bu anket döneminde 35,4 milyar dolar oldu. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 38,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9'a gerilemiştir. 2018 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Etiketler: Merkez beklenti anketi


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