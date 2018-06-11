Merkez dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı beklenti anketi açıklandı. 2018 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Ankete göre 2018 yılı Haziran ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,49 iken, bu anket döneminde yüzde 0,82 oldu. Temmuz ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,51 ve yüzde 0,69 oldu. Ağustos ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,54 olarak gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,07 iken, bu anket döneminde yüzde 12,28’e yükselmiştir. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,15 iken, bu anket döneminde yüzde 10,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,98 ve yüzde 9,18 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2018 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 14,93 olasılıkla yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 18,66 olasılıkla yüzde 10,00-10,49 aralığında, yüzde 21,77 olasılıkla yüzde 10,50-10,99 aralığında, yüzde 18,70 olasılıkla ise yüzde 11,00-11,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere(2) göre ise, katılımcıların yüzde 23,33’ünün 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 15,0’inin beklentilerinin yüzde 10,00-10,49 aralığında, yüzde 16,67’sinin beklentilerinin yüzde 10,50-10,99 aralığında, yüzde 20,0’sinin beklentilerinin ise yüzde 11,00-11,49 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2018 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 17,64 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 17,32 olasılıkla yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 15,59 olasılıkla yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 11,79 olasılıkla ise yüzde 10,00-10,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre(2) 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 15,52’sinin beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 20,69’unun beklentilerinin yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 12,07’sinin beklentilerinin yüzde 9,50-9,99 aralığında, yine yüzde 20,69’unun beklentilerinin de yüzde 10,00-10,49 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,43 iken, bu anket döneminde yüzde 17,23’e yükseldi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 13,50 ve yüzde 17,67 olarak gerçekleşti.

2018 yılı Haziran ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 17,88, 17,71, 17,55, 17,08, 16,01 ve 14,11 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 17,75, 17,75, 17,30, 16,03 ve 14,02 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,44 TL iken, bu anket döneminde 4,58 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,58 TL ve 4,78 TL olarak gerçekleşti.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİLERİ

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 53,5 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde de değişmeyerek 53,5 milyar ABD Doları oldu. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 51,3 milyar ABD Doları ve 50,6 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,6 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 oldu. 2019 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 4,4 ve yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.