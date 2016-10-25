Merkez Bankası 'Enflasyon Raporu 2016-IV'ün 27 Ekim Perşembe günü yayımlanacağını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın aynı gün saat 10.30'da İstanbul’da düzenlenecek olan bilgilendirme toplantısında bir sunum yapacağı belirtildi.
Merkez Bankası 'Enflasyon Raporu 2016-IV'ün 27 Ekim Perşembe günü yayımlanacağını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın aynı gün saat 10.30'da İstanbul’da düzenlenecek olan bilgilendirme toplantısında bir sunum yapacağı belirtildi.
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