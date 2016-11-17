Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusu yayımladı. Açıklamaya göre; Merkez, finansal sisteme ek döviz likiditesi imkanı sağlanması amacıyla, rezerv opsiyonu katsayılarında değişiklik yaptı. Bu çerçevede, Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında döviz imkanına ilişkin katsayılar ilk dilim için sabit tutulmuş, ikinci dilimde 0,1 puan, diğer dilimlerde 0,2 puan olacak şekilde azaltıldı.

Rezerv opsiyonu kullanımlarının aynı seviyede kalması halinde, söz konusu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 700 milyon doları ilave likidite sağlanmış olacağı kaydedildi.